"Retratos Fantasmas", de Kléber Mendonça Filho, será o candidato do Brasil ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

A escolha da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais foi conhecida na terça-feira e existiam mais cinco finalistas: "Estranho Caminho", de Guto Parente; "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho; "Nosso Sonho - A História De Claudinho e Buchecha", de Eduardo Albergaria; "Pedágio", de Carolina Markowicz; e "Urubus", de Claudio Borrelli.

Lançado nos cinemas portugueses a 24 de agosto, o filme ainda tem algumas sessões disponíveis.

"Fruto de sete anos de trabalho e pesquisa, filmagens e montagem, o filme "traz o espaço histórico e humano da cidade do Recife como a personagem principal, "revisitando-o através dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX", destaca a sinopse.

Conhecido do grande público por títulos como "Bacurau" e "Aquarius", é a segunda vez que um trabalho de Kléber Mendonça Filho é escolhido para ser a candidatura do Brasil: a primeira vez foi com "O Som o Redor", de 2012, que não chegou às nomeações.

De facto, "Central do Brasil", de Walter Salles, de 1998, foi o último filme brasileiro a ser nomeado na então categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

O Brasil nunca ganhou nesta categoria, apesar de também terem chegado às nomeações "O Quatrilho", de Fábio Barreto (1995) e "O Que é Isso, Companheiro?", de Bruno Barreto (1997).

Antes disso, "Orfeu Negro" (1959), do realizador francês Marcel Camus, a partir da peça "Orfeu da Conceição", de Vinícius de Moraes, chegou a ganhar o Óscar, mas tratava-se de uma co-produção: apesar de rodado no Brasil e com atores locais, a França foi considerada a representante oficial.

O país conseguiu colocar representantes noutras categorias: o caso mais recente foi o do documentário "Democracia em Vertigem" (2020), de Petra Costa, mas o título mais famoso foi "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles, nomeado para Melhor Realização, Argumento Adaptado, Montagem e Fotografia.

Após uma pré-seleção de todos os candidatos ao Óscar de Melhor Filme Internacional, será anunciada uma lista de 15 finalistas a 21 de dezembro.

Os cinco nomeados aos Óscares serão conhecidos com os das outras categorias a 23 de janeiro de 2024 e a cerimónia da entrega das estatuetas douradas está marcada para 10 de março.