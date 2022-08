Desde “O Fotógrafo de Minamata”, rodado em 2019, que Johnny Depp não participava como ator numa produção para cinema, tendo passado os últimos anos envolvido no muito mediatizado caso de denúncia de agressão que o opôs em tribunal à ex-esposa Amber Heard.

Atualmente em rodagem em França, “Jeanne Du Barry” marca o seu regresso às filmagens e a sua primeira participação num filme em que fala em francês.

Johnny Depp como Luís XV em “Jeanne Du Barry”

A acção de “Jeanne Du Barry” decorre no século XVIII e centra-se na vida de Madame du Barry, de origens pobres que ascendeu na corte do Rei Luis XV e se tornou amante oficial do rei, acabando na guilhotina na sequência da Revolução Francesa.

O filme é realizado por Maïwenn (“Polissia”, “Meu Rei”), que também interpreta o papel que dá título ao filme.

Além de Depp, no papel de Luis XV, o elenco integra ainda nomes como Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e Noémie Lvovsky.

A produtora, que divulgou a primeira imagem de Depp no filme, é a Why Not Productions, associada a obras de autores como Jacques Audiard ou Xavier Beauvois e a rodagem, que arrancou a 26 de julho, prolonga-se por 11 semanas em Versalhes e noutras zonas de Paris.