Numa reviravolta surpreendente e mesmo chocante, a Disney demitiu o seu CEO Bob Chapek no domingo à noite e anunciou o regresso do anterior, Bob Iger, ao comando da empresa.

A mudança no maior estúdio de Hollywood e um dos maiores impérios de entretenimento do mundo tornou-se efetiva de forma imediata, afirmou a Disney em comunicado.

"Agradecemos a Bob Chapek pelos seus serviços à Disney durante a sua longa carreira", afirmou Susan Arnold, presidente do conselho de administração da Disney, sem adiantar as razões da partida.

O conselho de administração decidiu que, à medida que a empresa "embarca num período cada vez mais complexo de transformação da indústria, Bob Iger está numa posição única para liderar".

Iger, de 71 anos, concordou em voltar a liderar a empresa norte-americana, durante dois anos, com o objetivo de estabelecer uma estratégia de "crescimento renovado", sublinhou a Disney.

Chapek foi diretor executivo do grupo durante dois anos, precisamente quando a pandemia começou. Teve de gerir o encerramento de parques temáticos e cinemas, mas também a expansão da plataforma de streaming.

Foi um período durante o qual Wall Street expressou preocupação com o aumento de gastos da empresa. As ações da Disney registou quedas de 41% este ano.

Os resultados da atividade de streaming foram divulgados recentemente, com a Disney+ ainda a ganhar assinantes no terceiro trimestre, mas as plataformas de streaming do grupo californiano (Disney+, ESPN+ e Hulu) apresentaram uma perda nas operações de quase 1,5 mil milhões de dólares (1,46 mil milhões de euros).

O preço das ações da Disney caíram mais de 13% no dia seguinte ao anúncio destes resultados, no início de novembro.

Iger, que foi CEO da Disney por 15 anos, aumentou a capitalização de mercado da empresa cinco vezes durante esse tempo.

Foi Iger que promoveu Chapek como o seu substituto em 2020, mas o relacionamento entre os dois ficou tenso nos últimos meses.

"Estou profundamente honrado por ser convidado a liderar novamente esta equipa extraordinária", afirmou Iger.

Durante o período de Iger como CEO, a Disney adquiriu Pixar, Marvel, Lucasfilm ("Star Wars" e "Indiana Jones") e 21st Century Fox. Também lançou os serviços de streaming Disney+ e ESPN+, terminando a seguir o seu mandato.