O balanço de um ano de cinema da Cahiers du Cinéma inclui vários filmes que ainda podem ser vistos no grande ecrã em Portugal.

"Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun", de Wes Anderson (6.º), "The Card Counter - O Jogador", de Paul Schrader (9.º) e "Benedetta", de Paul Verhoeven (10.º) são filmes que podem ser vistos nos cinemas portugueses e integram o TOP10 dos melhores 2021 dos críticos da prestigiada e influente publicação francesa.

Fundada por Andre Bazin e onde escreveram talentos decisivos da história do cinema como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette e Olivier Assayas, a Cahiers du Cinéma volta a privilegiar produções do circuito alternativo e é imune à temporada de prémios e grandes produções de Hollywood.

Para a revista, o melhor filme de 2021 foi o norte-americano "First Cow - A Primeira Vaca da América", lançado em Portugal a 1 de julho..

Realizado por Kelly Reichardt com os praticamente desconhecidos Alia Shawkat, John Magaro e Dylan Smith, conta a história de um cozinheiro tímido e talentoso que viaja com um grupo de caçadores de peles em busca do sonho americano em meados do século XIX, no Oregon, e faz amizade com um imigrante chinês com um passado enigmático também em busca de fortuna, iniciando juntos em segredo um negócio que recorre a uma vaca leiteira muito especial.

First Cow

Nos lugares seguintes surgem filmes premiados na mais recente edição de Cannes (mas não a Palma de Ouro "Titane"): "Annette", de Leos Carax, Melhor Realização (2.º), "Memoria", de Apichatpong Weerasethakul, Prémio do Júri (3.) e "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, Melhor Argumento (4.º).

Os outros filmes que entraram na lista foram "France", de Bruno Dumont (5.º), "L’abordage", de Guillaume Brac (7.º) e "Das Mädchen und die Spinne" ("The Girl and the Spider"), de Ramon e Silvan Zürcher (8.º).