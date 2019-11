Spike Lee vai adaptar ao cinema a banda desenhada "Prince of Cats", uma versão "hip-hop" da peça de William Shakespeare "Romeu & Julieta".

O realizador já está a trabalhar numa nova versão do argumento com o autor Ron Wimberly e ainda Selwyn Seyfu Hinds, antigo editor da "The Source, lendária publicação de hip-hop.

A história de "Prince of Cats" anda à volta de Tybalt (um primo de Julieta) e os seus irmãos da família Capuleto e dos seus duelos com os Montéquio.

Como se situa na década de 80 em Brooklyn, Spike Lee considera ser uma "continuação" da sua saga cinematográfica naquele bairro de Nova Iorque, de que fazem parte títulos como "Não Dês Bronca" (1989), "A Febre da Selva" (1991), "Crooklyn" (1994) ou "Passadores" (1995).

O vencedor do Óscar pelo argumento adaptado de "BlacKkKlansman: O Infiltrado" (2018) já tem outro filme pronto: "Da 5 Bloods", sobre um grupo de veteranos da Guerra do Vietname que regressa à selva para encontrar a sua inocência perdida.

Trata-se de uma produção para a Netflix, que ainda não anunciou planos para o lançamento.