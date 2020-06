Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, que escreveram a série "Orange is the New Black", são as autoras do argumento, que se baseia numa abordagem apresentada pelo próprio Ryan Gosling.

Recorde-se que a Universal quis criar uma saga sobre monstros chamada "Dark Universe", que traria de volta para os cinemas a Múmia, Drácula, Noiva de Frankenstein, Homem Invisível e Lobisomem, com atores como Tom Cruise, Russell Crowe, Javier Barden, Johnny Depp e provavelmente Angelina Jolie.

Só que as reações à nova versão de "A Múmia" com Tom Cruise no verão de 2017 foram más e o resultado foi um fracasso comercial parcialmente salvo graças às receitas de bilheteira na China.

Dos planos para o "Dark Universe" pouco mais se falou: a Universal optou por abandonar o ambicioso conceito interligado de monstros e avançar com uma a abordagem individualizada em que realizadores com uma nova visão conseguissem pegar nas personagens clássicas e torná-las relevantes para uma nova geração.

O recente "O Homem Invisível" foi o encorajador resultado, que a Universal espera repetir com o projeto de Ryan Gosling.