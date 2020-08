"Não vou interpretar o Hawkman em 'Black Adam'. Embora geralmente faça o que diabo o The Rock me disser para fazer. No entanto, adoraria estar na versão do Zack Snyder de 'Liga da Justiça' e ouvi dizer que já posso estar nela?", escreveu nas redes sociais.

Logo de seguida, partilhou com os seus seguidores a versão "secreta" de "Green Lantern" que "todos vocês não têm estado à espera de ver", esclarecendo quem "para torná-la o melhor possível, fizemos alguns cortes criteriosos".

Entre as novidades estão Tom Cruise como o novo super-herói, algumas imagens de ainda inédito "Top Gun: Maverick" e, claro, "Liga da Justiça".

Tom Cruise não reagiu ao "casting" inesperado, mas Dwayne Johnsoon colocou tudo em "pratos limpos".

Nas redes sociais, escreveu: "Tu VAIS ser o Hawkman e pronto. Também és o Deadpool, Green Lantern (quando queres porque tens os direitos de propriedade intelectual), estás no filme 'Liga da Justiça' de Zack Snyder e também és o pai do Kevin Hart. Tipo na vida real, como concluiu o exame de sangue".