Após perder as duas atrizes principais, a saga de terror "Gritos" mergulhou numa crise mais profunda.

Christopher Landon anunciou nas redes sociais que desistiu de estar atrás das câmaras no próximo filme.

"Suponho que agora é uma altura tão boa como qualquer outra para anunciar que deixei formalmente 'Gritos 7' há semanas", escreveu o realizador no X, anteriormente conhecido por Twitter.

"Isto irá desiludir alguns e deliciar outros. Foi um trabalho de sonho que se tornou num pesadelo. E o meu coração partiu-se por todos os envolvidos. Todos. Mas é altura de seguir em frente", acrescentou o conhecido realizador e argumentista de "Freaky" (2020), também ligado a vários títulos da saga "Atividade Paranormal".

Na altura da despedida, aquele que também é o filho do lendário ator Michael Landon ("Bonanza" e "Uma Casa na Pradaria") recordou o realizador Wes Craven e o argumentista Kevin Williamson, a dupla original de "Scream".

"Não tenho mais nada a acrescentar à conversa, a não ser que espero que o legado de Wes prospere e se eleve acima do barulho de um mundo dividido. O que ele e o Kevin criaram é algo incrível e fiquei honrado por ter um breve momento a aproveitar o seu brilho", concluiu.

Melissa Barrera e Jenna Ortega

A nota a um "barulho de um mundo dividido" pode ser interpretado como uma referência sub reptícia após Melissa Barrera, uma das protagonistas, ter sido despedida há pouco mais de um mês por partilhas nas redes sociais sobre o conflito Israel-Hamas desde 7 de outubro que o estúdio Spyglass Media diz terem passado "flagrantemente a linha do discurso de ódio”, não vai regressar Jenna Ortega.

Passadas 24 horas, ficou a saber-se que Jenna Ortega também não ia regressar.

As duas atrizes entraram no "quinto" filme em 2022 como as irmãs Sam e Tara Carpenter. Sobrevivendo ao vilão Ghostface, tornaram-se efetivamente as protagonistas da sequela, lançada este ano.

A imprensa especializada norte-americana convergia que a saída de Jenna Ortega como Tara foi decidida antes do início da greve dos atores de Hollywood a meio de julho e esta relacionada com a partida para a Irlanda em abril de 2024 para iniciar a rodagem da segunda temporada da série "Wednesday", que se prolongará pelo Verão.