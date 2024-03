O primeiro 'teaser' trailer de "Alien: Romulus" foi divulgado na quarta-feira e deixa a promessa de regressar aos ambientes e terror do clássico de Ridley Scott que lançou a saga em 1979: "Alien, O Oitavo Passageiro".

A fazer recordar o icónico slogan de lançamento desse filme ('No espaço, ninguém o consegue ouvir gritar'), surge agora um 'Foram à procura de uma nova vida... encontrara-na': Cailee Spaeny ("Priscilla") e Isabela Merced (“Madame Web”) são as jovens que julgam que uma nave abandonada será o meio perfeito para abandonarem o planeta decadente onde vivem, acabando por descobrir que algo assustador se esconde (e caça) nas sombras.

A história do sétimo filme da saga (contando com os "Alien vs. Predador") decorre nos 57 anos que separam os eventos de "Alien" e "Aliens - O Recontro Final" (1986), de James Cameron, sendo assim mais uma prequela no universo que inclui "Prometheus" (2012) e “Alien: Covenant” (2017), ambas de Ridley Scott.

Desenvolvido inicialmente para a plataforma de streaming Hulu (Disney), o filme realizado pelo uruguaio Fede Álvarez (o mesmo de "Não Respires" e "A Noite dos Mortos-Vivos") e ainda com David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn e Aileen Wu, vai mesmo estrear nos cinemas a 15 de agosto.

TRAILER LEGENDADO.