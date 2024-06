Com estreia nos cinemas marcada para 15 de agosto, foi lançado o trailer completo de “Alien: Romulus”, realizado pelo uruguaio Fede Álvarez (o mesmo de "Não Respires" e "A Noite dos Mortos-Vivos").

A prometer um regresso às origens, trazendo o terror de volta ao espaço, onde 'ninguém te ouve', como dizia o icónico slogan de lançamento de "Alien, O Oitavo Passageiro" (1979), a história do sétimo filme da saga decorre nos 57 anos que separam os eventos desse clássico de Ridley Scott e "Aliens - O Recontro Final" (1986), de James Cameron, quando Ellen Ripley andava à deriva numa nave pelo espaço em sono criogénico.

Por aqui não surge Sigourney Weaver, no que seria uma 'reviravolta' na mitologia: os novos atores são Cailee Spaeny ("Priscilla", "Guerra Civil"), David Jonsson ("Industry"), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“The Last of Us”) e Spike Fearn (“Aftersun”).

"Enquanto vasculham as profundezas de uma estação espacial abandonada, um grupo de jovens colonizadores depara-se com a forma de vida mais aterrorizante do universo", resume a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.