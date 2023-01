Após três filmes de sucesso cada vez maior nas bilheteiras, um quarto anunciado para 23 de março nos cinemas e um quinto na forja, o universo "John Wick" vai expandir-se noutras direções nos próximos anos.

Além da série "The Continental", sobre o hotel que serve de santuário aos assassinos, que decorre várias décadas antes das histórias com Keanu Reeves, está em produção o filme "Bailarina", realizado por Lew Wiseman (da saga "Underworld") e protagonizado por Ana de Armas, que decorre na mesma linha temporal da saga principal.

Centrando na personagem que fez uma rápida aparição em "John Wick 3: Implacável" (2019) como uma bailarina que treinava ao mesmo tempo para ser uma assassina e se quer vingar das pessoas que mataram a sua família, a expectativa é grande, tanto mais que regressam da saga principal tanto Keanu Reves como Anjelica Huston e Ian McShane, a que se juntam nomes como Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno e Gabriel Byrne.

"John Wick 3 - Implacável"

A avaliar pelas mais recentes declarações da atriz cubana, a extensão da participação da personagem de Reeves não será propriamente simbólica no filme.

"Temos estado em Praga [República Checa] a filmar há quatro meses. Ainda temos um mês pela frente. E estou com dores. O meu corpo, as minhas costas, tudo dói. Estou a queixar-me, estou dolorida, machucada", revelou no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Apesar da experiência nas cenas de ação e duplos por causa de "007: Sem Tempo Para Morrer", a atriz diz que "Ballerina" está num "outro nível" e mostrou-se grata por ter ao seu lado o ator de 58 anos, que tem títulos no género como "Ruptura Explosiva", "Speed" e "Matrix".

"Bond foram 15 minutos. Aqui é um filme inteiro, é outro nível. Mas noutro dia, o Keanu e eu estávamos a ensaiar a nossa muito difícil cena de luta, e este homem estava a rebolar, a atirar-me e a fazer acrobacias malucas. E eu fiquei tipo – 'Não posso voltar a queixar-me porque ele está a fazer isto. Ele realmente é o melhor!", elogiou.

Ainda sem data de estreia, o estado adiantado da produção de "Bailarina" aponta para uma chegada aos cinemas no primeiro semestre de 2024, cerca de um ano após "John Wick - Capítulo 4".