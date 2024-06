Elle Fanning deverá ser a protagonista do próximo capítulo da saga "Predador".

Com uma longa carreira desde a infância, a atriz de 26 anos, conhecida por filmes como "Super 8" e "Maléfica", e pela série "The Great", é uma grande fã da saga que surgiu com o clássico original de 1987 realizado por John McTiernan e com Arnold Schwarzenegger no principal papel.

Segundo o Deadline, a atriz de 26 anos está em negociações para "Badlands" após ter manifestado o seu interesse e um encontro bem sucedido com Dan Trachtenberg, a quem foi confiado o projeto como realizador e um dos argumentistas depois do seu sucesso à frente de "Prey ("O Predador: Primeira Presa" em Portugal), que bateu recordes de audiência quando estreou no verão de 2022 na plataforma Hulu e foi muito bem recebido pelos críticos.

A expectativa é que a rodagem começa numa altura mais avançada este ano.

Também em preparação está uma sequela de "Prey", ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento, com a expectativa de regressar à história no início do século XVIII e ao mundo da Nação Comanche, com um potencial regresso de Amber Midthunder como a jovem guerreira que tentava proteger o seu povo do perigo iminente vindo de outro planeta.

A confirmar-se, a atriz fará história pois os protagonistas dos sete filmes da saga nunca regressaram... só o Predador.