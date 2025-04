As primeiras imagens de “Predator: Badlands” foram reveladas na quarta-feira, que mostram um dos mais famosos vilões do cinema como um dos "bons da fita".

Ao seu lado está Elle Fanning: com uma longa carreira desde a infância, a atriz de 27 anos, conhecida por filmes como "Super 8", "Maléfica" e "A Complete Unknown, bem como a série "The Great", é uma assumida grande fã da saga que nasceu com o clássico original de 1987 com Arnold Schwarzenegger,

O primeiro filme da saga desde 2018 chega aos cinemas a 8 de novembro, incluindo Imax, e é de Dan Trachtenberg, que teve grande sucesso com o capítulo anterior, o aclamado "Prey" ("O Predador: Primeira Presa" em Portugal), que bateu recordes de audiência quando estreou no verão de 2022 na plataforma Disney+ e se passava no início do século XVIII, no mundo da Nação Comanche.

Agora, "a história decorre no futuro, num planeta remoto, onde um jovem Predador (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), excluído pelo seu clã, encontra uma aliada improvável em Thia (Fanning) e embarca numa jornada traiçoeira em busca do adversário final", resume a apresentação oficial.

Em declarações recentes à revista britânica Empire, o realizador destacou que “Predator: Badlands” se afasta dos filmes anteriores porque a personagem estará no centro da história, liderando a ação.

VEJA O TRAILER ORIGINAL (esta notícia será atualizada quando ficar disponível a versão legendada).