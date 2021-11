"Sal no sangue", um filme de João Bordeira e Sérgio Braz d´Almeida, é exibido no dia 21, às 16:00, na Casa da Cultura de Setúbal.

Desenvolvido numa residência artística em Setúbal durante a pandemia de COVID-19, o filme integra um trabalho de pesquisa sobre a conservação da memória e do património imaterial da cidade iniciado em 2017 com o filme "Miradouro" e que agora tem continuidade com "Troino".

Após a exibição do filme, os dois realizadores e a antropóloga Marina Macedo Dias estarão à conversa com o público.