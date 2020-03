O comunicado destaca que se trata de uma história de ficção baseada em factos históricos e relatos pessoais de quem conheceu e acompanhou o homem, estudante, militar, pai e amigo que se tornou o símbolo mais puro da Revolução dos Cravos e o seu anti-herói.

Partindo da biografia exclusiva e da investigação de António de Sousa Duarte, será "mais do que um docudrama", procurando revelar "o outro lado de uma personagem mítica" [...] "retratando as histórias que ainda não foram contadas" sobre Salgueiro Maia, que faleceu em abril de 1992, com apenas 47 anos.

Com Tomás Alves, Tiago Teotónio Pereira, Filipa Areosa e Gabriela Barros nos papéis principais, argumento de João Lacerda de Matos e realização de Sérgio Graciano, a produção vai passar nas próximas sete semanas por Lisboa, Santarém, Pombal e Castelo de Vide.

A chegada às salas de cinema está anunciada para 1 de outubro.