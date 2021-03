O trailer não engana: imagens de tortura, alguém a usar a máscara de uma cabeça de porco e até se vê Chris Rock algemado numa casa de banho decadente com uma serra na mão... é mesmo um novo filme "Saw".

Após nove filmes entre 2004 e 2017, foi mesmo Chris Rock, um grande fã da saga de terror, que convenceu os estúdios a avançar com um "novo capítulo" após apresentar uma "reimaginação inovadora".

O resultado é "Spiral: O Novo Capítulo de Saw" e será possível vê-lo nos cinemas portugueses a partir de 20 de maio se a evolução da pandemia o permitir.

O ator interpreta um detetive da polícia que investiga uma série de crimes provavelmente executados por um imitador de Jigsaw, o célebre doente terminal de cancro que raptava e colocava as suas vítimas em armadilhas para testá-las.

O trailer revela que Jigsaw já morreu, mas o novo assassino também parece ter um interesse pessoal no polícia e no pai, interpretado por Samuel L. Jackson.

Max Minghella (da série "The Handmaid’s Tale") e Marisol Nichols ("Riverdale") são outros nomes do filme que é realizado por Darren Lynn Bousman, que fez o segundo, terceiro e quarto "Saw".

VEJA O TRAILER.