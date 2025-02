Foi lançado esta quarta-feira o primeiro trailer de "Mundo Jurássico: Renascimento".

Com Scarlett Johansson, Jonathan Bailey (de "Bridgerton" e "Fellow Travelers", alegadamente uma escolha com a influência de Steven Spielberg, que regressa como produtor) e o vencedor de dois Óscares Mahershala Ali nos principais papéis, será a 3 de julho de 2025 que os dinossauros regressam ao cinema, no que o estúdio Universal Pictures anuncia como o 'nascimento de uma nova era'.

Por agora, está apenas disponível o trailer original. Esta notícia será atualizada quando estiver disponível a versão legendada.

VEJA O TRAILER.

O sétimo filme é um 'renascimento' completo e original, sem Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, protagonistas de trilogia de 2015 a 2022, ou Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, veteranos dos dois primeiros títulos da saga.

O argumento é da autoria de David Koepp, que regressa da adaptação de "Parque Jurássico" (1993) e "O Mundo Perdido" (1997), os dois filmes de Spielberg feitos dos livros originais de Michael Crichton. A ideia para o novo filme também foi 'cozinhada' pelo realizador com Koepp.

"Cinco anos depois de 'Mundo Jurássico: Domínio', uma expedição enfrenta regiões equatoriais isoladas para extrair ADN de três enormes criaturas pré-históricas com vista a uma descoberta médica inovadora", resume o estúdio.

Com rodagem a passar pelas paisagens da Tailândia e Malta, e pelos estúdios da Inglaterra, a realização é do britânico Gareth Edwards, que se destacou na ficção científica com os filmes "Monsters - Zona Interdita" (2010), "Godzilla" (2014), "Rogue One: Uma História de Star Wars" (2016) e "O Criador" (2023).