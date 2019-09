Desde que o movimento #MeToo começou, Woody Allen foi atingido por acusações de abuso sexual pela sua filha adotiva Dylan, que teria ocorrido em 1992.

Embora os processos tenham sido arquivados na época depois de duas investigações em separado, Dylan, apoiada pela sua mãe adotiva Mia Farrow e pelo seu irmão Ronan, renovou as suas acusações no início de 2018.

O realizador negou sempre as alegações, mas a sua imagem deteriorou-se nos EUA, com vários atores e atrizes com quem trabalhou a distanciaram-se publicamente, manifestando arrependimento ou declarando que não queriam voltar a trabalhar com ele.

Scarlett Johansson não está no grupo e quebrou agora o silêncio para defender o realizador que a dirigiu em "Match Point" (2005), "Scoop" (2006) e "Vicky Cristina Barcelona" (2008), que ajudaram a torná-la uma das estrelas mais procuradas em Hollywood antes de se tornar a Viúva Negra no Universo Cinematográfico Marvel.