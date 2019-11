Antes de chegar disponível na Netflix, "O Irlandês" está em algumas salas de cinema dos EUA e Grã-Bretanha e as reações estão a chegar às redes sociais.

Apesar dos elogios quase generalizados ao novo filme de Martin Scorsese com Robert DeNiro, Al Pacino e Joe Pesci, surgiram críticas pela escassa dimensão do papel de Anna Paquin.

A vencedora de um Óscar por "O Piano", quando tinha apenas 11 anos, diz uma frase de seis palavras e é uma presença principalmente silenciosa como a filha do gangster Frank Sheeran (Robert De Niro) na segunda metade do filme de três horas e meia.

Para alguns, trata-se de um papel "indigno" do estatuto da atriz e apenas mais uma "prova" de como Scorsese há muito desvaloriza as personagens femininas nos seus filmes, enquanto outros interpretam-no como sendo o de uma "juíza" silenciosa dos crimes do pai, em que Anna Paquin comunica o que sente com as suas atitudes.