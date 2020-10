Após a mais recente vaga de adiamentos de grandes filmes de Hollywood, os três principais operadores de cinema no Reino Unido estão a reduzir a atividade ou mesmo a fechar salas.

Esta segunda-feira (12), a Vue Cinemas foi a terceira a avançar com planos de contingência, confirmando o encerramento de algumas salas três dias por semana para assegurar que a empresa fica "financeiramente bem posicionada para suportar as incertezas que se avizinham".

A decisão de fechar entre terça e quinta-feira 21 dos seus 87 multiplexes surgiu menos de uma semana após o CEO da empresa ter dito que queria evitar a todos os custos a "opção nuclear" de fechar temporariamente todos os cinemas no Reino Unido e a nível internacional e tentar salvar empregos, mas que existia um problema: "Não temos filmes".

Nas últimas semanas, a evolução da pandemia a nível internacional levou Hollywood a voltar a adiar a estreia de filmes de grande orçamento como "Viúva Negra" e "Dune", mas o momento-chave para os operadores de cinemas no Reino Unido foi "007: Sem Tempo para Morrer", que passou de novembro para 2 de abril de 2021.

A decisão conhecida na 2 de outubro apanhou todos de surpresa: apenas algumas horas antes, a equipa de relações públicas do filme estava a agendar entrevistas com Daniel Craig e as outras estrelas.

Como consequência, a Cineworld Group, o segundo maior exibidor a nível mundial, anunciou o encerramento temporário a partir de 9 de outubro de todos os cinemas Regal nos EUA (os segundos mais importantes a seguir aos da AMC) e dos 127 cinemas Cineworld e Picturehouse no Reino Unido.

Já o exibidor Odeon optou por reduzir a atividade em cerca de 25% dos seus 120 cinemas, que passarão apenas a abrir aos fins de semana.

Num email aos seus clientes, a empresa indicou que a reabertura a tempo inteiro acontecerá "quando regressarem os grandes 'blockbusters'" de Hollywood.