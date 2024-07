Hugh Grant mostrou-se inconformado com o fecho ‘insuportável’ de uma sala de cinema que frequentava na Grã-Bretanha.

No início de julho, a Cineworld anunciou a "difícil decisão" de fechar a Picturehouse, uma das suas rede de salas que inclui os amados cinemas Fulham Road Picturehouse a que o ator esta ligado no sudoeste de Londres. As últimas sessões serão na quinta-feira, 11 de julho.

"O cinema Fulham Rd a fechar após 94 anos. Estranhamente insuportável. Fiquemos todos sentados em casa e a ver ‘conteúdo’ em ‘streaming’. Emoji de rosto miserável", escreveu Grant nas redes sociais.

Vários membros da comunidade artística responderam à partilha com manifestações de tristeza e gratidão pelas memórias do cinema, inaugurado em 1930 como Forum Theatre e que passou a fazer parte da Picturehouse em dezembro de 2019.

Em comunicado, a empresa proprietária do edifício afirmou que tentará proteger a fachada art déco e acrescentou que está a “explorar opções para manter algum uso do cinema”.