Apesar de dizer que não se interessa por filmes de super-heróis, sequelas e prequelas, Pedro Almodóvar não quer perder "Joker: Loucura a Dois", de Todd Phillips, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Na 81.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que vai de 28 de agosto a 7 de setembro, aquela que é geralmente considerado o mais importante cineasta vivo espanhol vai apresentar “The Room Next Door”, com Julianne Moore e Tilda Swinton, a primeira longa-metragem da carreira em inglês. Na programação faz parte precisamente a sequela de "Joker", que ganhou o Leão de Ouro na edição de 2019.

"Joker: Loucura a Dois"

Após a célebre opinião à revista Vulture em outubro de 2019 de que "existem muitos filmes sobre super-heróis. E a sexualidade não existe para eles. Parece que são castrados ou não têm género identificado, só importa a aventura", Almodóvar renovou as críticas numa entrevista ao jornal Folha de S. Paulo publicada no domingo (via Omelete).

O momento aconteceu quando lhe perguntaram literalmente "O que aconteceu com o cinema?" depois de revelar que continua a visitar as salas de cinema todas as semanas, "mas agora é muito difícil encontrar um bom filme".

"Não me interessam os filmes de super-heróis nem as sequelas e as prequelas. São uma boa percentagem do que se faz em Hollywood. Interesso-me por filmes de autor, adoro o cinema americano dos anos 1930 até os 1970, incluo até os 1980", disse.

A seguir, revela quais as estreias que mais o entusiasmam para os próximos tempos.

"Em Veneza vou ver 'Queer', baseado num romance de William S. Burroughs que li quando tinha 27 anos e fiquei em choque. Naturalmente, vou ver. O realizador é [o italiano] Luca Guadagnino, mas é um filme em inglês. Estou a arder de desejo por ver o filme de [Fracis Ford] Coppola ["Megalopolis"]. E a morrer de vontade de ver 'Joker: Loucura a Dois'. Portanto, não quero dizer que não haja nada. Tenho estímulos para continuar a viver. Mas tem que se esperar. Antes, havia algo interessante para ver todas as semanas. E agora pode passar um mês sem nada", lamentou.