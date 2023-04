Ao contrário do primeiro "Joker", em que a partilha de informação estava centrada no estúdio ou no realizador Todd Phillips, a sequela está a ser uma obsessão acompanhada tanto na imprensa tradicional como nas redes sociais.

Seja pelo impacto do primeiro filme, um fenómeno cultural vencedor dos Óscares de Melhor Ator (Joaquin Phoenix) e Banda Sonora, ou a presença de Lady Gaga em "Joker: Folie à Deux", têm sido muitas as imagens e vídeos partilhadas quase diariamente pelos paparazzi ou simples curiosos.

As mais recentes são do último fim de semana, onde Lady Gaga aparece vestida de forma normal e como Harley Quinn na mesma escadaria que se tornou famosa com a dança de Arthur Fleck em "Joker".

Noutras imagens, Lady Gaga surge no mesmo local com Joaquin Phoenix, e a primeira também aparece a cantar enquanto é perseguida pela polícia.

Os detalhes sobre a nova história continuam a ser escassos, mas a expectativa é que muita da ação passe pelo hospital psiquiátrico conhecido como Asilo Arkham, para onde Arthur Fleck/Joker foi enviado no final do filme de 2019. Circulam informações que terá componentes musicais.

No elenco destacam-se ainda as presenças de Zazie Beetz (era a vizinha de Arthur Fleck no primeiro filme), Catherine Keener e Brendan Gleeson.

“Joker: Folie à Deux” tem estreia agendada para 4 de outubro de 2024.