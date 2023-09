Nenhum grande estúdio em Hollywood se mostrou interessado na sequela de "L.A. Confidencial", o filme clássico de 1997, nem mesmo com o compromisso de regressarem os dois atores principais e ainda com a participação de Chadwick Boseman ("Black Panther").

Sombria história do crime, corrupção na polícia e glamour na Los Angeles da década de 1950, a história cruzava as vidas de três polícias (Kevin Spacey, Russell Crowe e Guy Pearce), uma prostituta (Kim Basinger), um chulo milionário (David Strathairn), um jornalista de escândalos sem preconceitos (Danny DeVito) e um comissário de polícia ético (James Cromwell).

No ano que foi do domínio esmagador de "Titanic" (11 Óscares), o filme foi nomeado para nove estatuetas e ganhou duas: o realizador Curtis Hanson partilhou com Brian Helgeland o prémio de Melhor Argumento Adaptado e Kim Basinger foi considerada a Melhor Atriz Secundária.

Chadwick Boseman

Brian Helgeland contou que conseguiu criar o projeto uma sequela com o temperamental autor do livro original durante uma paragem no Festival Internacional de Cinema de Toronto, que decorre até 17 de setembro.

"O James Ellroy e eu trabalhámos uma proposta elaborada para 'L.A. Confidencial 2' que se passa durante a [era da herdeira milionária raptada] Patty Hearst [anos 1970], quando o Exército Simbionês de Libertação [uma organização revolucionária marxista nos EUA] chegou a Los Angeles e tínhamos associado o Guy Pearce juntamente com o Russell [Crowe] e o Chadwick Boseman a interpretar um jovem polícia a trabalhar para o presidente da câmara [Tom] Bradley, que tinha acabado de ser eleito", revelou o argumentista e realizador durante uma entrevista ao Deadline.

"Apresentámos em todo o lado e todos disseram não. [O estúdio do primeiro filme] A Warner Bros. rejeitou. Tivemos de ir primeiro à Warner Bros. e disseram-nos algo do género 'não fazemos filmes deste género'", recordou.

Descrevendo-o como "um artista de performance", Brian Helgeland acrescentou que o próprio James Ellroy fez a "apresentação mais espantosa" do projeto aos executivos de Hollywood.

Não serviu de nada: "Tivemos um executivo a adormecer. O nosso executivo na Netflix adormeceu durante a apresentação".

O argumentista admite que Admitiu a derrota: "Cheguei a casa e disse ‘já não podemos fazer isto'".

