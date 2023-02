Robert Pattinson voltará a ser o Cavaleiro das Trevas mesmo a tempo dos festejos da Noite das Bruxas.

Seguindo o exemplo de "O Padrinho" e do recente "Dune", o próximo filme vai chamar-se "The Batman - Parte II" e chega aos cinemas a 3 de outubro de abril de 2025, cerca de três anos e meio depois da "Parte I".

Ficaram por aqui os detalhes avançados pelo realizador James Gunn e o produtor Peter Safran, os novos diretores executivos da DC Studios, embora o realizador Matt Reeves tenha dito este mês que o que se vai passar na série para a HBO Max baseada na personagem do Penguin (Colin Farrell), que vai começar a ser filmada em breve, irá conduzir diretamente à "Parte II".

O novo filme junta-se à sequela de "Joker" de Todd Phillips com Joaquin Phoenix e Lady Gaga (anunciada para 4 de outubro de 2024), a atual série de animação "Teen Titans Go!" e um projeto sobre Super-Homem produzido por J.J. Abrams e escrito por Ta-Nehisi Coates, que fazem parte da chamada "DC Elseworlds".

Esta linha de histórias fica separada da continuidade oficial da nova visão "unificada" dos super-heróis do universo DC (DCU, pela sigla original) no grande e pequeno ecrã apresentada por Gunn e Safran para os próximos anos, intitulada "Chapter 1: God and Monsters" [Capítulo Um: Deus e Monstros"], que inclui o filme "The Brave and the Bold", que apresentará outro Bruce Wayne e Batman, além de Robin.