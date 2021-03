Ao contrário do que aconteceu no "Space Jam" com Michael Jordan de 1996, a sequela não vai incluir Pepe Le Pew.

A atriz e cantora Greice Santo ("Jane the Virgin"), que foi vítima de assédio sexual, não ficou nada contente ao saber que foi cortada a cena de "Space Jam: A New Legacy", com LeBron James, onde contracenava com a célebre personagem dos Looney Tunes.

Paródia aos galãs românticos franceses do cinema (especialmente aos interpretados por Charles Boyer) e cujas abordagens agressivas e odor característico normalmente assustavam as suas potenciais conquistas, a personagem também está no centro de mais uma controvérsia de "cancel culture" após o colunista do jornal New York Times Charles M. Blow ter afirmado que é "sexista e reforça a cultura de violação".

O Deadline Hollywood descreve a cena como uma paródia ao Rick´s Cafe do filme "Casablanca" (1943) onde Pepe, enquanto empregado do bar, começa a fazer o seu número habitual junto de uma das clientes (Santo), que atira a sua bebida para cima dele e dá-lhe uma sonora estalada.

A seguir, LeBron James e Buggs Bunny aparecem à procura de Lola Bunny e ele acaba por dizer-lhes que Penelope Pussycat (a gata que costuma rejeitá-lo) tem uma ordem judicial para o manter à distância. Nessa altura, James diz a Pepe que não pode agarrar outro Looney Tunes sem o seu consentimento.

"Era muito importante para a Greaice entrar neste filme. Embora o Pepe seja uma personagem de animação, se alguém ia dar uma estalada a um assediador sexual como ele, Greice gostaria que fosse ela. Agora que a cena está cortada, não tem o poder de influenciar o mundo através das gerações mais jovens que vão ver 'Space Jam 2', para que as crianças saibam que o comportamento de Pepe é inaceitável", disse o porta-voz da atriz em comunicado.