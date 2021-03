Lola Bunny vai ter um aspeto diferente quando se juntar aos outros Looney Tunes e a LeBron James na sequela de "Space Jam".

Em "Space Jam: A New Legacy", ela vai usar o mesmo equipamento desportivo dos seus colegas "masculinos" em vez de crop top e curvas muito mais discretas do que no primeiro filme de 1996 com Michael Jordan.

A decisão foi do realizador Malcolm D. Lee, que só viu o filme original pela primeira vez em 2019 e ficou "confuso" com a personagem.

"A Lola estava muito sexualizada, como Betty Boop misturada com Jessica Rabbit", recordou à publicação Entertainment Weekly.

"Lola não era politicamente correta... trata-se de um filme para crianças, porque é que ela está com um top crop? Parecia desnecessário, mas ao mesmo tempo há uma longa história disso nos desenhos animados", acrescentou.

Aproveitando a "margem de manobra" que tinha por Lola ter sido criada especificamente para "Space Jam" e não ter um passado tão vasto como os outros Looney Tunes, o realizador avançou para o que descreve como uma versão muito mais concretizada da personagem.

“Estamos em 2021. É importante refletir a autenticidade de personagens femininas fortes e capazes. Ela provavelmente tem as características mais humanas dos Tunes; não tem nada como uma cenoura ou distorções ao falar ou uma gaguez. Por isso, refizemos muitas coisas, não apenas a sua aparência, como nos certificarmos que ela tinha uns shorts com um comprimento adequado e era feminina sem ser objetivada, mas dando-lhe uma verdadeira voz", esclareceu Lee.

"Para nós, tratou-se de solidificar as suas capacidades atléticas, as suas qualidades de liderança e torná-la uma personagem tão completa como os outros", concluiu.

"Space Jam: A New Legacy" está previsto para estrear a 15 de julho em simultâneo aos cinemas (reabertos, deseja-se) e na plataforma HBO Max.