A sessão de segunda-feira do filme "Eu, Capitão" na Festa do Cinema Italiano, sobre a travessia de dois jovens de Dakar para conseguirem chegar à Europa, em busca de uma vida melhor, contou com a presença de um grupo de cerca de 50 pessoas migradas, informou a organização.

A ação de sensibilização organizada em conjunto com diferentes coletivos ativistas à volta do filme de filme de Matteo Garrone teve por objetivo lançar um apelo à solidariedade e apoio a este grupo de pessoas, que chegaram a Portugal em busca de uma nova vida, a passar por uma situação grave e urgente de ameaça de despejo, no largo da Igreja dos Anjos, em Lisboa.

A receita da sessão reverteu na totalidade para os coletivos envolvidos no apoio.

A Festa do Cinema Italiano apelou à ajuda e contribuição para suprimir as necessidades básicas, como roupa, comida e medicamentos, nomeadamente através de donativos (conta Habita PT50 0035 0413 0004 5049 730 79, colocando na descrição "Apoio imigrantes Anjos") ou no apoio aos piquetes ao longo do dia no local.