Vinte e nove anos depois da primeira aparição por "Instinto Fatal" e sete desde a última, Sharon Stone voltou a desfilar na passadeira do Festival de Cannes.

Com um vestido azul de tule e flores coloridas, uma criação Dolce & Gabbana, a estrela de Hollywood foi uma sensação esta quarta-feira, dominando as atenções dos fotógrafos e do público no Palais des Festivals antes da apresentação de "A Felesegem Tortenete" ("L'Histoire de ma femme"), do cineasta húngaro, um dos títulos na corrida à Palma de Ouro.

Tal como aconteceu da última vez que esteve em Cannes, em maio de 2014, Sharon Stone regressa para ser a anfitriã do "amfAR Cannes", o evento anual exclusivo que faz angariação de fundos para a investigação e prevenção do HIV e é um dos momentos marcantes do festival de cinema.

Fruta das circunstâncias pandémicas, vai realizar-se na sexta-feira nos jardins de uma famosa mansão da Côte d´Azur e terá como cabeça de cartaz Alicia , além do convidado especial Spike Lee, realizador e presidente do Júri que vai decidir os principais prémios do festival.

Entre os convidados estão ainda Nicole Kidman, Angela Bassett, Rachel Brosnahan, Milla Jovovich, Nicole Kidman, Regina King, Freida Pinto, Zoe Saldana, Michelle Yeoh e a recente vencedora do Óscar por "Minari" Youn Yuh-Jung.

Os principais premiados de Cannes serão conhecidos no sábado.