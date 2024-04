Criadora de "Anatomia de Grey","Scandal" e "Bridgerton" ficou surpreendida com as pessoas que quiseram encontrar uma grande relevância no filme sobre a boneca da Mattel.

Shonda Rhimes não é uma grande fã de "Barbie", o maior sucesso das bilheteiras no ano passado. Aquela que é uma das produtoras e criadoras mais importantes de Hollywood, ligada a algumas das séries mais populares das últimas duas décadas (o currículo inclui "Anatomia de Grey", "Scandal", "Como Defender um Assassino" e "Bridgerton") disse à Variety que só viu o filme em casa. Quando lhe perguntam se gostou, a resposta é um "sem comentários". Mas a revista insistiu no tema e Rhimes dá a entender que o filme de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling sobre a boneca da Mattel foi muito sobrevalorizado. "Ok, eis o que vou dizer: se estavam à espera de um filme 'Barbie', então penso que foi ótimo. Mas acho que muitas pessoas esperavam muito mais e depois tentaram fazer do filme muito mais [do que é]", explicou. E acrescentou: "Não há nada de errado com o filme, achei que foi muito agradável. Mas o peso que as pessoas colocam num filme sobre a Barbie foi muito interessante para mim". "Eu ouço a música “I’m Just Ken” na minha casa todos os dias porque uma das minhas filhas está sempre a cantá-la. Mas sim, acho que as pessoas queriam que fosse uma espécie de manifesto feminista que não precisa ser", concluiu.