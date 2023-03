"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" foi o grande vencedor dos 38.º Independent Spirit Awards, os prémios para os filmes do circuito independente americano, entregues no sábado num pavilhão montado numa praia em Santa Monica, Califórnia.

Foram sete prémios em oito nomeações para a comédia do absurdo centrada na dona de uma lavandaria a passar por uma auditoria das Finanças que é absorvida por uma batalha interdimensional e descobre um multiverso com milhares de versões suas: Filme, Realização (Daniel Kwan & Daniel Scheinert) Interpretação Principal (Michelle Yeoh, que voltou a ganhar a Cate Blanchett em "Tár" uma semana depois dos prémios do Sindicato dos Atores), Interpretação Secundária (Ke Huy Quan), Interpretação Revelação (Stephanie Hsu), Argumento e Montagem.

Imparável a caminho dos Óscares no próximo fim de semana, que lidera com 11 nomeações (essa votação termina na terça-feira), nunca um filme ganhou tantos prémios nos Independent Spirit Awards e em todas as categorias onde estava nomeado, já que Jamie Lee Curtis perdeu Interpretação secundária para o colega Ke Huy Quan.

Tudo isto tornou bastante previsível a cerimónia informal, que, como notou o anfitrião Hasan Minhaj, não teve transmissão televisiva pela primeira vez desde 1997, passando para o streaming e redes sociais: sem intervalos para publicidade, foram entregues 22 prémios em pouco mais de duas horas.

Para se qualificarem para os Independent Spirit Awards, os filmes têm de cumprir vários critérios, que foram recentemente atualizados, incluindo não custarem mais de 30 milhões de dólares (antes era 22,5, uma alteração justificada com o aumento dos custos de produção) e terem um "significativo conteúdo americano" ou cidadãos americanos ou residentes permanentes em duas das três posições criativas de realizador, produtor e argumentista.

Os critérios costumam excluir vários filmes que a seguir surgem na corrida aos Óscares, ainda que, desde 2011, os "Spirit" começassem a ser confundidos com uma "antecâmara dos Óscares", já que as escolhas para Melhor Filme coincidiram em seis dos últimos onze anos).

Nos poucos prémios de cinema que escaparam a "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", o Melhor Primeiro Filme foi "Aftersun", o Melhor Primeiro Argumento foi para "Emily the Criminal" e "Tár" recebeu Melhor Fotografia.

Também na corrida aos Óscares, "Toda a Beleza e a Carnificina" ganhou Melhor Documentário, enquanto "Joyland" foi o Melhor Filme Internacional (Paquistão), mas falhou a nomeação na categoria para as estatuetas douradas, apesar de ter chegado ao grupo dos 15 finalistas.

Quatro das cinco categorias de interpretação neutrais de género foram ganhas por mulheres: em agosto do ano passado, os "Spirit" decidiram acabar com a distinção, tornando-se a mais importante organização de prémios de cinema e televisão nos EUA a instituir esta mudança.

As tradicionais quatro categorias de interpretação, Melhor Ator/Atriz Principal e Melhor Ator/Atriz Secundário, que tinham cinco nomeações, foram ser combinadas em duas com dez nomeações cada, intituladas Interpretação Principal (Michelle Yeoh este ano) e Interpretação Secundária (Ke Huy Quan). Surgiu ainda uma nova categoria de interpretação, a de Revelação, com cinco nomeados (ganha por Stephanie Hsu).

Nas categorias de televisão, passaram a existir o Melhor Interpretação Principal numa Nova Série com Argumento, Melhor Interpretação Secundária Numa Nova Série com Argumento, com dez nomeações cada, e Melhor Elenco em Série com Argumento, que foram respetivamente para Quinta Brunson por "Abbott Elementary", Ayo Edebiri por "The Bear", e "Pachinko".

"The Bear" recebeu ainda o prémio para Melhor Nova Série com Argumento e "The Rehearsal" o de Melhor Nova Série sem Argumento ou Documentário.

LISTA DE PREMIADOS (CINEMA)

FILME:"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo";

PRIMEIRO FILME: "Aftersun", de Charlotte Wells;

DOCUMENTÁRIO: "Toda a Beleza e a Carnificina", de Laura Poitras;

REALIZAÇÃO: Daniel Kwan & Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo");

INTERPRETAÇÃO PRINCIPAL: Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo");

INTERPRETAÇÃO SECUNDÁRIA: Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo");

INTERPRETAÇÃO REVELAÇÃO: Stephanie Hsu ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo");

ARGUMENTO: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo";

PRIMEIRO ARGUMENTO: "Emily the Criminal";

MONTAGEM: "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo";

FOTOGRAFIA: "Tár";

FILME INTERNACIONAL: "Joyland" (Paquistão);

PRÉMIOS ESPECIAIS

PRÉMIO ROBERT ALTMAN (para o realizador, diretor de casting e elenco): "A Voz das Mulheres", para a realizadora Sarah Polley, para as diretoras de casting John Buchan e Jason Knight, e para o elenco formado por Shayla Brown, Jessie Buckley, Claire Foy, Kira Guloien, Kate Hallett, Judith Ivey, Rooney Mara, Sheila McCarthy, Frances McDormand, Michelle McLeod, Liv McNeil, Ben Whishaw e August Winter;

PRÉMIO JOHN CASSAVETES (para filme feito por menos de um milhão de dólares): "The Cathedral";

PRÉMIO PRODUTORES (premeia os que revelam criatividade, tenacidade e visão para produzir filmes independentes de qualidade, apesar dos recursos muito limitados): Tory Lenosky;

PRÉMIO ALGUÉM PARA ACOMPANHAR (cineasta com uma visão única ainda sem ter recebido reconhecimento apropriado): Nikyatu Jusu por "Nanny";

PRÉMIO MAIS REAL DO QUE A FICÇÃO (realizador em ascensão de filmes de não-ficção ainda sem ter recebido reconhecimento apropriado): Reid Davenport por "I Didn’t See You There".

LISTA DE PREMIADOS (TV)

NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: "The Bear"

NOVA SÉRIE SEM ARGUMENTO OU DOCUMENTÁRIO: "The Rehearsal "

INTERPRETAÇÃO PRINCIPAL NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: Quinta Brunson ("Abbott Elementary");

INTERPRETAÇÃO SECUNDÁRIA EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: Ayo Edebiri ("The Bear")

ELENCO EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: "Pachinko"