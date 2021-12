Com estreia atualmente marcada para 11 de novembro em Portugal, "Black Panther: Wakanda Forever" é o filme mais aguardado em 2022 pelos espectadores de cinema nos EUA.

A sequela de "Black Panther" (2018) ficou à frente na sondagem organizada pela Fandango, a empresa líder da venda de bilhetes online nos EUA, a que responderam mais de seis mil dos seus clientes durante as primeiras três semanas de dezembro.

Em segundo lugar na lista dos filmes mais aguardados está "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)", a primeira parte da sequela da aclamada animação "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018), com estreia anunciada para 6 de outubro do próximo ano.

Segue-se "The Batman", com Robert Pattinson, o primeiro filme em que o super-herói é o único protagonista desde "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012), de Christopher Nolan, que chega aos cinemas já a 3 de março.

Até ao décimo lugar continuam a dominar super-heróis e sequelas: "Thor: Love and Thunder" (7 de julho); "Mundo Jurássico: Domínio" (9 de junho); "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (5 de maio); "Avatar 2" (15 de dezembro); "Aquaman and the Lost Kingdom" (15 de dezembro); "Top Gun: Maverick" (26 de maio); e "Missão Impossível 7" (29 de setembro).

Por géneros, os filmes de ação e aventura mais aguardados (sem super-heróis) são "Mundo Jurássico: Domínio", "Avatar 2", "Top Gun: Maverick", "Missão Impossível 7", "Uncharted" (17 de fevereiro); e a animação da Pixar "Lightyear" (16 de junho).

Os filmes para todos os públicos que deverão conquistar mais espectadores são "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)", "Lightyear", "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" (30 de junho); "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" (14 de abril) e "Sonic 2: O Filme" (7 de abril).

Os lançamentos que dominam as preferências no género do terror são "Halloween Ends" (13 de outubro), "Gritos" (20 de janeiro), "Jordan Peele’s Nope" (21 de julho), "Orphan: First Kill" (sem data) e "O Telefone Negro" (talvez a 23 de junho em Portugal).

Os regressos mais aguardados pelos espectadores são os de Chris Hemsworth como Thor; Benedict Cumberbatch como o Doutor Estranho; Natalie Portman como Dra. Jane Foster; Zoe Saldana como Neytiri ("Avatar 2"); e Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate.

Praticamente inevitável é que Robert Pattinson como Bruce Wayne e Batman seja a interpretação inédita mais aguardada pelos espectadores em 2022, seguida do que fará Dwayne Johnson como Black Adam no filme homónimo; Christian Bale como o vilão Gorr em "Thor: Love and Thunder"; Issa Rae como Jessica Drew/Mulher-Aranha na animação "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)"; e Zoe Kravitz como Selina Kyle e Catwoman em "The Batman"

A Fandango também quis saber quis conhecer os hábitos dos espectadores de cinema: 94% dos seis mil inquiridos que foram pelo menos uma vez ao cinema em 2021, pretendem ir mais vezes no próximo ano.

Houve ainda 89% que ficaram contentes por ver novos filmes no grande ecrã; 88% estão entusiasmados com as estreias alinhadas para 2022; 86% escolheram ação e aventura como um dos seus géneros preferidos; 80% esperam ver cinco ou mais filmes no grande ecrã em 2022; e 70% tencionam ver filmes no maior ecrã possível sempre que seja possível (IMAX e afins).