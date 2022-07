Steven Spielberg, Jennifer Lawrence e Harry Styles levarão as suas estreias mundiais para Toronto, depois do maior festival de cinema da América do Norte ter anunciado, esta quinta-feira, um regresso a todo o vapor, com uma programação repleta de estrelas.

O Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), que se autodenomina "o maior festival público de cinema do mundo" e já revelou em antestreia inúmeros vencedores do Óscar, voltará a receber celebridades na sua passadeira vermelha e em festas exclusivas, após duas edições reduzidas devido à pandemia.

"The Fabelmans", uma aguardada longa-metragem de Spielberg, será uma das principais atrações do festival, que terá início em 8 de setembro. Baseado na infância do venerado diretor no Arizona, o filme explora os segredos familiares de um jovem apaixonado por cinema e é protagonizado por Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen.

O realizador Rian Johnson lançará "Knives Out 2", uma sequela para a Netflix repleta de estrelas. Já Peter Farrelly, cujo drama racial de 2018 "Green Book" iniciou o seu caminho para a glória dos Óscares em Toronto, trará "The Greatest Beer Run Ever", outra estreia mundial, com Zac Efron, Bill Murray e Russell Crowe.

O Tiff é uma parte-chave da programação dos festivais de outono, nos quais os filmes que esperam obter um impulso para as estatuetas douradas costumam ter estreias com pompa. O prémio anual People's Choice de Toronto tornou-se um indicador cada vez mais preciso do Óscar, prevendo os possíveis vencedores na categoria de melhor filme.

Entre as estrelas que devem regressar à passadeira vermelha de Toronto neste ano estão os ganhadores do Óscar Jessica Chastain e Eddie Redmayne, em "The Good Nurse", e a celebridade do pop Harry Styles, que interpreta um polícia dos anos 1950 em "My Policeman". Já Jennifer Lawrence protagoniza "Causeway", drama sobre um soldado que sofre uma lesão cerebral traumática.