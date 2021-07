Para tudo há uma primeira vez....

O realizador norte-americano Spike Lee, presidente do júri de Cannes, colocou à venda no seu site comercial cartões postais da 74.ª edição do Festival com o seu próprio autógrafo, a um preço de 100 dólares [84,49 euros].

Os cartões sem assinatura custam 1,7 dólares [1,44 euros] nas lojas oficiais de Cannes.

"Celebrem o Festival Internacional de Cinema de Cannes comprando o cartão oficial assinado por Spike Lee, o primeiro presidente negro do júri nos 74 anos de história do Festival [...]. Temos uma quantidade muito limitada disponível", diz o realizador, que no seu site também vence t-shirts, bonés e outro tipo de produtos com a sua imagem.

Uma fotógrafa independente, Samina Seyed, com 42 mil seguidores, reagiu a esta iniciativa comercial: "Querido Spike, já sei que a sua assinatura não tem preço... mas porquê 100 dólares pelo seu autógrafo num postal?".