Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone têm uma relação de amizade e apoiam-se mutuamente quando têm novos filmes, mas o "Exterminador" confirmou que eram apenas rivais na década de 1980.

Durante uma entrevista recente a Jimmy Kimmel para promover "Exterminador Implacável - Destino Sombrio", Schwarzenegger confirmou que foi mesmo ele que convenceu Stallone a fazer um dos seus piores filmes, "Pára ou a Mamã Dispara", de 1991. E este não esqueceu e ainda guarda um certo "ressentimento".

Eram os tempos de "Rambo e "Comando", que descreveu como "uma loucura, uma guerra total" em que o que era importante era saber "quem fazia os maiores filmes, quem tinha mais definição muscular, quem tinha mais sucesso nas bilheteiras, quem matava mais pessoas, quem as matava com mais criatividade, quem tinha facas maiores, quem tinha armas maiores."

Graças a esta competição surgiram alguns dos melhores títulos do cinema de ação, mas também o tal filme em que Stallone foi um sargento da polícia de Los Angeles solteirão que via a vida pessoal e profissional virada do avesso com a visita da adorável mãe (Estelle Getty, da série "Sarilhos Com Elas").