Foram anunciadas as nomeações para os People's Choice Awards, os prémios que são decididos pelos fãs.

São 43 as categorias dos prémios que homenageiam os favoritos do público no cinema, televisão, música e cultura pop.

Em cinema, destaque para as muitas nomeações de "Vingadores: Endgame", mas está nomeado para Filme de 2019 juntamente com "Capitão Marvel", "Homem-Aranha: Longe de Casa", "Toy Story 4", "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw", "O Rei Leão", "John Wick 3: Implacável" e "Nós".

Em televisão domina a despedida de "A Guerra dos Tronos", nomeada com séries como "Stranger Things", "The Walking Dead", "A Teoria do Bing Bang", "Riverdale", "This Is Us" e "Anatomia de Grey", além do programa de wrestling "WWE Raw".

Na música estão nomeados artistas como Drake, Ed Sheeran, Khalid, Lil Nas X, Post Malone, Shawn Mendes e Travis Scott.

As votações estão agora abertas até 18 de outubro para escolher os vencedores. A cerimónia onde tudo será revelado está marcada para 10 de novembro.