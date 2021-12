O realizador Paul Thomas Anderson discorda dos colegas que se mostram preocupados com as consequências do domínio avassalador dos filmes de super-heróis na indústria cinematográfica.

O debate sobre o mérito artístico do género entre fãs e espectadores ganhou outra dimensão após o realizador Martin Scorsese ter comparado os filmes da Marvel a "parques de diversão" e não a cinema no outono de 2019, o que provocou até uma reação do então principal líder da Disney, Bob Iger.

Já este ano, Ridley Scott "(Alien", "Blade Runner", "Gladiador", "Casa Gucci") disse que os filmes de super-heróis eram "chatíssimos" (uma tradução mais benevolente do calão 'boring as shit') e Jane Campion ("O Piano", "The Power of the Dog") foi ainda mais longe, revelando que os "odiava" e eram "barulhentos" e "ridículos".

Já o realizador de títulos emblemáticos como "Jogos de Prazer" (1997), "Magnolia" (1999), "Haverá Sangue" (2007) ou "Linha Fantasma" (2017) prefere dizer que está "mais feliz do que nunca por trabalhar nesta indústria" e ter o seu "pequeno nicho" a trabalhar com pessoas que admira.

"Mas isso sou eu. Não têm fim as perguntas do género 'o céu está a cair' que sempre andam à volta dos filmes e sobre o que vai acontecer. Obviamente que se tornou ainda mais complicado com o streaming e a espécie de super abundância de filmes de super-heróis", comentou Paul Thomas Anderson durante uma entrevista à publicação The New Yorker a propósito do seu novo filme "Licorice Pizza" (nos cinemas portugueses a 30 de dezembro).

"A maior parte das coisas [do debate sobre o futuro] não levo demasiado a sério. Isto é, parece haver um pouco de preocupação com os filmes de super-heróis. Eu gosto deles. Hoje em dia, parece ser algo popular pensar se eles estragaram os filmes e esse tipo de coisas. Simplesmente, não sinto isso", acrescentou.

Reconhecendo o impacto da pandemia na afluência aos cinemas, Paul Thomas Anderson vê o debate de uma forma muito pragmática.

"Estamos todos nervosos sobre as pessoas regressaram ao cinema, mas sabem o que as vai trazer de volta às salas? 'Homem-Aranha' ['Homem-Aranha: Sem Volta a Casa', que estreia esta semana]. Portanto, vamos ficar contentes com isso", rematou.

O trailer de "Licorice Pizza".