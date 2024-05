Com uma atriz e um realizador escolhidos, faltava uma data de estreia.

Na terça-feira, a DC Studios e a Warner Bros. anunciaram que "Supergirl: Woman of Tomorrow" chega aos cinemas a 26 de junho de 2026.

A australiana Milly Alcock, com 23 anos, conhecida como a Princesa Rhaenyra Targaryen na primeira temporada da série "House of the Dragon" vai ser a protagonista: Kara Zor-El, a prima do Super-Homem, numa adaptação das bandas desenhadas de 2021-2022 criadas por Tom King e Bilquis Evely.

Também australiano, Craig Gillespie vai ser o realizador: no currículo estão títulos como "Lars e o Verdadeiro Amor" (2007), "Noite de Medo" (2011), "Eu, Tonya" (2017), "Cruella" (2021) e "Dumb Money" (2013).

Com rodagem prevista para o outono, "Supergirl" é o segundo filme a receber uma data do plano de 10 projetos do novo universo cinematográfico da DC (DCU, pela sigla original) anunciado em janeiro de 2023 pelos líderes da DC Studios, o realizador James Gunn ("Guardiões da Galáxia") e o produtor Peter Safran .

O primeiro é "Superman", escrito e realizado por Gunn, que está em rodagem desde 29 de fevereiro e chega aos cinemas a 11 de julho de 2025, com David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult e a portuguesa Sara Sampaio no elenco.

