Milly Alcock foi a escolhida para o muito cobiçado papel da Supergirl no novo universo cinematográfico da DC (DCU, pela sigla original).

Com 23 anos, a atriz australiana é conhecida pelo papel da Princesa Rhaenyra Targaryen na primeira temporada da série "House of the Dragon".

Segundo as informações postas a circular pela imprensa especializada nos EUA, as outras concorrentes ao papel eram Emilia Jones ("CODA") e Meg Donnelly (a voz de Supergirl em vários filmes de animação DC).

Após a divulgação na noite de segunda-feira, o 'casting' foi confirmado pelo realizador e co-presidente executivo da DC Studios James Gunn.

"Isto está correto. A Milly é uma jovem atriz fantasticamente talentosa e estou extremamente entusiasmado por fazer parte do DCU. Sim, a primeira vez que soube dela foi em 'House of the Dragon', mas fiquei impressionado com as suas diversas audições e testes de ecrã para Supergirl. Ela personifica Kara como foi imaginada pelo Tom King, pela Bilquis Evely e Ana Nogueira", partilhou nas redes sociais.

"Supergirl: Woman of Tomorrow"

Circulam rumores de que a Supergirl pode fazer uma aparição em "Superman Legacy", o filme que será realizado por James Gunn e que lançará no cinema no verão de 2025 o novo DCU anunciado por ele há um ano com o co-presidente executivo Peter Safran.

Oficial é que a personagem vai ser a protagonista de outro dos filmes que fazem parte do plano: “Supergirl: Woman of Tomorrow”.

Ainda sem realizador anunciado nem data de estreia, esta não será uma continuação da série produzida entre 2015 e 2021: esta Supergirl foi descrita como de um tipo muito diferente" do que estarão os espectadores à espera pelo duo da DC Studios para esta adaptação das bandas desenhadas de 2021-2022 criadas por Tom King e Bilquis Evely.

"No nosso [DCU], usamos contraste entre o Super-Homem, enviado para a Terra e criado por pais carinhosos desde que era criança, e a Supergirl [que só chegou na adolescência], criada num pedaço de rocha de Krypton que ficou à deriva quando o planeta se despedaçou e viu toda a gente à sua volta morrer de formas horríveis nos primeiros 14 anos da sua vida", explicava Gunn em janeiro de 2023.