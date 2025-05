"As tuas escolhas, as tuas ações, é o que faz de ti quem tu és": a menos de dois meses da grande estreia nos cinemas, foi divulgado esta quarta-feira um novo e épico trailer de "Superman".

Será a 10 de julho que chega o filme que dá início uma nova era para o universo DC no cinema, realizado e escrito por James Gunn ("Guardiões da Galáxia"), que também é um dos presidentes executivos da DC Studios.

De facto, o filme é visto como a tentativa decisiva do estúdio Warner Bros. de relançar totalmente a sua linha de filmes de super-heróis baseados nas populares bandas desenhadas da DC, ofuscados há muito tempo pelo Universo Cinematográfico Marvel, dos rivais da Disney.

"Com uma abordagem atual e emocional, Superman revela o herói na sua forma mais genuína — movido pela coragem, pela esperança e por um profundo sentido de justiça", resume a sintética apresentação oficial da história.

David Corenswet é o novo novo Super-Homem e o jornalista Clark Kent, Rachel Brosnahan a intrépida jornalista Lois Lane, e Nicholas Hoult o vilão Lex Luthor, com outras personagens icónicas do universo DC a fazerem a sua estreia no cinema, mas um ingrediente-chave parece ser o cão do super-herói, que se chama Krypto, que volta a aparecer no novo trailer e é baseado no próprio cão mal comportado resgatado do realizador.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.