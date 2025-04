James Gunn divulgou 'online' o vídeo de apresentação de "Superman" que tanto entusiasmou os donos dos cinemas 48 horas antes na convenção CinemaCon.

Com quase cinco minutos, este "trailer prolongado" está a ser exibido nos cinemas da América do Norte este fim de semana nas sessões de "Um Filme Minecraft", também do estúdio Warner Bros., o que, segundo a imprensa especializada, contribuiu para aumentar a pré-compra de bilhetes.

O filme, que chega aos cinemas dos EUA em julho (dia 10 em Portugal), é visto como a tentativa decisiva do estúdio de relançar totalmente a sua linha de filmes de super-heróis baseados nas populares bandas desenhadas da DC, ofuscados há muito tempo pelo Universo Cinematográfico Marvel, dos rivais da Disney.

Em Las Vegas, o realizador James Gunn disse que estava determinado a revigorar uma personagem "que é percebida como antiquada por muitos" para o público moderno.

"Este é um filme que celebra a gentileza e o amor humano", prometeu.

As imagens indicaram uma abordagem mais leve e bem disposta, em contraste com muitos dos filmes anteriores do Super-Homem da Warner, que receberam más críticas e tiveram receitas de bilheteira relativamente dececionantes com o seu tom sombrio.

David Corenswet é o novo novo Super-Homem e o jornalista Clark Kent, Rachel Brosnahan a intrépida jornalista Lois Lane, e Nicholas Hoult o vilão Lex Luthor, com outras personagens icónicas do universo DC a fazerem a sua estreia no cinema, mas um ingrediente-chave parece ser o cão do super-herói, que se chama Krypto, que desempenhou um papel principal em muitas das novas imagens e é baseado no próprio cão mal comportado resgatado do realizador.

