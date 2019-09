A ilustradora portuguesa Susa Monteiro assina a imagem gráfica do Festival de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, que começa em janeiro, em França, revelou a organização.

Com o título "Clermont-Ferrand, cidade aberta ao mundo", o cartaz revela o trabalho visual de Susa Monteiro, que volta a participar no festival depois de, este ano, ter feito parte do júri.

A artista também partilhou a notícia nas redes sociais.

O festival decorrerá de 31 de janeiro a 8 de fevereiro de 2020.

Nascida em Beja, em 1979, Susa Monteiro dedica-se em exclusivo à ilustração e à banda desenhada desde 2005, depois de ter trabalhado em teatro e cinema.

Faz parte do coletivo de BD Toupeira, em Beja, trabalha regularmente com a imprensa portuguesa, já ilustrou para nomes como Afonso Cruz, Virginia Woolf e Susana Cardoso Ferreira. É autora, entre outros, do livro ilustrado "Sonho".