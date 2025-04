"OutRun" é a prioridade que se segue nas adaptações de videojogos ao cinema, após os sucessos recentes de "Sonic", "Uncharted", "Super Mario Bros. O Filme", "Five Nights at Freddy's" e "Um Filme Minecraft". avança a imprensa especializada nos EUA.

O projeto para a Universal Pictures (o estúdio de "Super Mario Bros." e "Five Nights at Freddy's") envolve o realizador e produtor Michael Bay, o rei das explosões e do caos no cinema ligado a títulos incontornáveis como as sagas "Bad Boys" e "Transformers", além de "The Rock" e "Armageddon",

O outro grande nome é o de Sydney Sweeney, mas a atriz por agora está apenas associada ao projeto como produtora, um currículo que tem vindo a construir após a popularidade disparar com as séries "Euphoria" e "The White Lotus", antes da 'explosão' no grande ecrã com "Todos Menos Tu" (2023).

"OutRun" é um clássico do género, originalmente lançado em 1986, onde os jogadores tinham de evitar o trânsito para chegar ao seu destino antes que o tempo chegasse ao fim.

O argumento foi confiado a Jayson Rothwell ("Silent Night", "Polar") e não há detalhes sobre qual será a história à volta daquele quie continua a ser um dos jogos mais emblemáticos da Sega, que está ativamente envolvida no projeto.