Os talentos de Sydney Sweeney foram demolidos por uma importante produtora de Hollywood.

O fenómeno à volta da atriz da série "Euphoria" e dos filmes "Todos Menos Tu" e "Madame Web" escapa à compreensão de Carol Baum, uma veterana produtora e executiva ligada a filmes como "Irmãos Inseparáveis" (1988, de David Cronenberg), "Jacknife" (1989), "O Pai da Noiva" (1991 e 1995), "Uma Luz na Escuridão" (1992), "Buffy, Caçadora de Vampiros" (o filme de 1993), "Voando para Casa" (1996) ou "É Agora ou Nunca" (2002).

"Há uma atriz que toda a gente adora agora: Sydney Sweeney. Não percebo esta da Sydney Sweeney", disse a produtora à crítica de cinema do jornal The New York Times Janet Maslin e ao público durante uma conversa após uma sessão especial de "Irmãos Inseparáveis" (citada pelo tabloide The Daily Mail).

Referindo-se ao fenómeno de popularidade que é a comédia romântica "Todos Menos Tu", continuou: "Estava a ver no avião o filme dela porque queria vê-lo. Queria saber quem era ela e por que razão toda a gente anda a falar dela. Vi este filme péssimo - peço desculpa a quem adorou -, esta comédia romântica onde eles se odeiam um ao outro".

Sydney Sweeney com Glen Powell em "Todos Menos Tu"

Carol Baum, que trabalhou com atores do calibre de Jeremy Irons, Robert De Niro, Ed Harris, Michael Douglas, Steve Martin, Diane Keaton, Tim Robbins, Walter Matthau e Jake Gyllenhaal, contou que chegou a perguntar aos seus alunos na USC School of Cinematic Arts: "Expliquem-me esta miúda. Não é bonita, não sabe representar. Por que razão é tão popular?".

E acrescentou: "Ninguém tinha uma resposta, mas então a pergunta foi feita: 'Bem, se conseguisse fazer o seu filme porque ela estava envolvida, avançava?'".

A produtora recorda-se de ter respondido: "Bem, essa é uma pergunta muito boa... é uma pergunta muito difícil de responder porque todos nós queremos que o filme seja feito e quem foge de um com luz verde [para avançar]? Ninguém que eu conheça. O vosso trabalho é conseguir que se faça o filme".