O duplo já se tinha queixado e agora o próprio Chris Hemsworth reconhece: foi bastante difícil e deixou marcas o esforço para se superar fisicamente e ficar ainda mais musculado para o recente filme "Thor: Amor e Trovão".

"Sempre que interpretei a personagem e coloquei mais músculo e tamanho e depois o perdi por outra coisa e interpretei outra personagem, existe memória muscular, e eu costumava dizer que ficava cada vez mais fácil. Este foi particularmente difícil. Acho que foi porque o objetivo de peso a que aspirávamos era várias vezes acima do que tinha feito antes", revelou o ator de 39 anos num recente documentário dos bastidores da Marvel "Assembled", disponível no Disney+.

A explicação para isso tem ver com o tempo a mais de preparação por causa da pandemia: "Tivemos 12 meses em que estive em casa, só a treinar e a manipular o corpo e a experimentar, tipo 'Ok, podemos tentar agora mais natação ou tentar mais artes marciais".

"Foi uma exploração bastante divertida, mas não sei se quero voltar a ser outra vez tão grande", acrescentou, antes de tentar encontrar as palavras certas para o resultado e reconhecer: "Sim, foi simplesmente esgotante. Não sei, talvez esteja a ficar velho, mas as coisas começaram a doer mais".

As declarações contrastam com as que o duplo do ator fez em fevereiro de 2021, quando começou a rodagem do filme e se queixou que estava com dificuldade para acompanhar o treino e regime para se tornar no que descreveu como "o maior Thor que já viu".

Quatro anos mais novo do que Chris Hemsworth, Bobby Holland Hanton revelou a um programa de rádio australiano que, além do trabalho de ginásio, não era de invejar o cansativo regime de sete refeições por dia, a cada duas horas.

Mas nesta altura, o duplo dizia que o seu corpo se estava a ressentir, mas não o do ator: "É complicado carregar o peso extra e aguentar nos ligamentos. Mas ele está bem. Olhem para ele, é uma montanha".

Algo que, reconhece agora o próprio Chris Hemsworth, mudou antes de terminar a rodagem.