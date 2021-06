Quentin Tarantino mantém a promessa de se reformar como realizador após fazer o seu próximo filme, passando a dedicar-se a escrever livros sobre cinema e o teatro.

Há muitos anos que o cineasta diz que a sua meta é fazer dez filmes e acabar em alta o legado que começou com "Cães Danados" (1992) e "Pulp Fiction" (1994), defendendo que os realizadores pioneiros de Hollywood que tanto admira não conseguiram evitar a decadência criativa dos seus últimos filmes.

"Porque conheço a história do cinema e daqui em diante, os cineastas não ficam melhor", voltou a explicar a Bill Maher no seu programa após este lhe dizer que era muito novo para se reformar e estava no auge do talento com o seu trabalho mais recente, "Era Uma Vez... em Hollywood", de 2019 (o nono filme, já que ele considera "Kill Bill" como apenas um).

"Não tenho um motivo para dizer em voz alta que vá ganhar qualquer debate num tribunal de opinião pública ou no Supremo Tribunal ou qualquer coisa do género. Ao mesmo tempo, trabalhar durante 30 anos a fazer tantos filmes como fiz, que não é tanto como outras pessoas, mas é uma longa carreira. É uma carreira muito longa. E dei tudo o que tenho, mesmo tudo.", justificou o vencedor de dois Óscares.

VEJA O TRAILER DE "ERA UMA VEZ EM... HOLLYWOOD".



Para reforçar a sua decisão, Tarantino escolheu "um exemplo ao acaso", o do realizador Don Siegel (1912-1991), "que, na verdade, teve uma das suas grandes décadas nos anos 1970, com a sua colaboração com Clint Eastwood" [que depois de "A Pele de Um Malandro", continuaria com "Os Abutres Têm Fome", "Ritual de Guerra" e "Dirty Harry"].

"Meu Deus, se ele tivesse parado a sua carreira em 1979, quando fez 'Os Fugitivos de Alcatraz', que grande último filme! Que forma de sair. Mas ele dribla com mais outros dois, não era o que pretendia.", explicou.

Bill Maher insistiu que Tarantino está no seu auge e a ganhar mais perícia com a experiência acumulada, sugerindo que conseguiria agora fazer uma versão ainda melhor do seu filme de estreia, "Cães Danados".

"Na verdade, cheguei em pensar fazer uma nova versão de 'Cães Danados' como o meu último filme. Não o vou fazer, Internet, está bem? Mas pensei nisso", respondeu.