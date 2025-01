Quentin Tarantino mantém a intenção de abandonar o cinema após fazer dez filmes e já só falta um, mas o cineasta revelou: 'Não estou com pressa para começar a filmar".

A viver em Israel, o cineasta viajou para Park City, no estado do Utah, nos EUA, para participar numa conversa no âmbito do Festival de Sundance.

Segundo a revista Variety, o crítico de cinema Elvis Mitchell não esteve com rodeios e perguntou-lhe por que razão voltou à escrita.

“Não tenho pressa para voltar a fazer um filme. Faço isso há 30 anos. No próximo mês, o meu filho vai fazer 5 anos e tenho uma filha de dois anos e meio. Quando estou na América, estou a escrever. Quando estou em Israel? Sou um 'abba', que significa pai.”, explicou.

Após trabalhar durante muito tempo no argumento, ficou a saber-se em abril de 2024 que o cineasta desistiu de fazer "The Movie Critic" ("O Crítico de Cinema", em tradução literal) o seu último filme, numa altura em que o projeto já tinha garantido 20 milhões de dólares de incentivos fiscais do Estado da Califórnia.

Tarantino regressou à estaca zero para fazer algo completamente novo e agora existe outro fator: quer que os filhos tenham a experiência de ver uma rodagem do pai.

"A ideia de embarcar numa viagem quando são jovens demais para entender não me atrai. De certa forma, qualquer que seja o filme que acabe por fazer, não quero que seja até que o meu filho tenha pelo menos seis. Assim, vai ficar a saber o que se passa, vai lá estar e será uma recordação para o resto da vida", explicou.

A sua filha, acrescentou, “já é um génio, vai perceber".

Tarantino também deixou o público ávido pelas suas palavras com novidades sobre aquilo em que está envolvido.

“Se estão a perguntar-se o que estou agora a fazer, estou a escrever uma peça e provavelmente será a próxima coisa que farei. Se for um fiasco, provavelmente não vou transformá-la em filme. Mas se for um sucesso estrondoso? Pode ser meu último filme.”, partilhou.