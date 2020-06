"Bateram à porta, abri e lá estava um realizador de renome internacional chamado Chris Nolan. Tinha um envelope debaixo do braço e disse 'Vim entregar-te o argumento'. Mais personalizado do que isto é impossível", explicou ao Collider.

Para evitar o perigo de escaparem segredos, o ator quis saber como é falariam do projeto, ao que Nolan respondeu: "Dentro de 24 horas, telefono-te e falaremos disso".

O contraste não podia ser maior do que a experiência de Branagh com os acordos de confidencialidade ou salas fechadas para ler argumentos no Universo Cinematográfico Marvel: "Tão simples como isso. Ele diz 'Seria bom se pudéssemos guardar isso entre nós". Ninguém assina nada. É um aperto de mão e um nível de confiança".

Essa confiança só aumenta a precaução pessoal para manter o argumento fechado a sete chaves.

"Se se está a viajar para um local e a lê-lo... sinceramente, num filme do Nolan, pensa-se nisso primeiro do que no passaporte", conclui.

