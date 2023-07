Aos 45 anos, Jason Biggs continua a ser reconhecido pelo papel que o tornou uma estrela no verão de 1999: Jim Levenstein, um dos quatro amigos obcecados por sexo em "American Pie - A Primeira Vez" que fazem um pacto para perder a virgindade antes de terminarem o liceu.

Entre várias cenas de antologia, a mais famosa é a que dá o título à comédia desbocada: Jim a fazer sexo com uma tarte de maçã na cozinha.

Passados 24 anos e após muitas propostas, o ator participou pela primeira vez num anúncio de uma nova sobremesa lançada por uma fabricante de... tartes.

A campanha lançada por altura do feriado de 4 de julho da Edwards Desserts da cidade de Minneapolis, estado do Minnesota, que se descreve a si mesma como "a maior amante de tartes da América – não de uma forma estranha", foi a primeira, descreveu Jason Biggs ao The Huffington Post, "alinhada com as minhas sensibilidades cómicas", com a marca sem medo de "ser um pouco irreverente".

E "American Pie" é um orgulho na carreira, apesar da forma verdadeiramente única como o ator entrou para a história do cinema.

"Quanto mais nos afastamos do filme, mais o seu impacto se torna óbvio para mim. Tenho muito apreço por isso", revelou.

"As pessoas perguntam-me sempre: 'Isso incomoda-te? Envergonhas-te?' Mas tenho orgulho em ser o tipo da tarte. Os espectadores têm uma ligação entusiástica com aquela personagem. Quando falo com cineastas sobre projetos, eles indicam o filme [como] uma influência para eles. Não é normal um ator no ativo possuir isso", notou.

Em 2019, aquando dos 20 anos da estreia nos cinemas, Jason Biggs revelou ao jornal New York Times os detalhes meticulosos e as indicações do primeiro assistente do realizador, J.B. Rogers, para gravar o momento inesquecível da tarde que, no filme, só dura cerca de 10 segundos.

A cena foi filmada de duas formas: a que chegou às salas de cinema é aquela em que está em pé com a tarte, enquanto na versão "unrated" lançada em DVD surge deitado em cima da bancada.

"Cada uma delas foi bastante complicada. Nunca me irei esquecer que o J.B. aparecia e ajustava ligeiramente os meus calções. Do género, ‘Ok, estás a mostrar demasiado o traseiro. Ah, não estás a mostrar o traseiro o suficiente. Aqui estamos a ver um bocadinho do teu pénis. Provavelmente foram seis horas para fazer tudo dos diferentes ângulos e todas as diferentes versões", relatou.

Além de Jason Biggs, o filme ajudou a lançar as carreiras de atores como Chris Klein, Seann William Scott, Tara Reid, Mena Suvari, Alyson Hannigan e Natasha Lyonne, e uma nova popularidade a Eugene Levy e .Jennifer Coolidge.

O sucesso a nível mundial originou três sequelas com o elenco principal: "American Pie 2: O Ano Seguinte" (2001), "American Pie: O Casamento" (2003) e "American Pie: O Reencontro" (2012).

Foi ainda lançada uma saga paralela diretamente para o circuito de vídeo, que já tem cinco filmes entre 2005 e 2020.

Em outubro de 2022 surgiram notícias sobre a preparação de um quinto filme para os cinemas, uma "nova visão" escrita e realizada por Sujata Day, que é mais conhecida como atriz na série da HBO "Insecure".