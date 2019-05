O realizador americano Terrence Malick regressou a Cannes com "A Hidden Life", que está na disputa pela Palma de Ouro e é uma viagem mística ambientada na Segunda Guerra Mundial que soa como um grito de alarme perante o crescimento da extrema-direita no mundo.

Malick, de 75 anos, que em 2011 recebeu o prémio máximo por "A Árvore da Vida", esteve no domingo na estreia do filme, onde foi visto no final da exibição no Grande Teatro de Lumières.

Neste seu nono filme, propõe uma experiência espiritual e sensorial de quase três horas, com uma história com total ressonância na atualidade.